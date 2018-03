Brandje in gevangenis van Hasselt 10 maart 2018

Donderdagmorgen is de brandweer opgeroepen voor een rookontwikkeling in de keuken van de gevangenis in Hasselt. Brandweerzone Zuid-West Limburg vond al snel waar de rook vandaan kwam: een afvoerpijp uit de kelder. Daar was het vuur ontstaan door verstopping en peuken. Brandweerlui kregen het smeulende brandje snel onder controle. De schade bleef daardoor beperkt. (RTZ)