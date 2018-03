Brandje in flatgebouw 05 maart 2018

De brandweer werd zondagnacht om 00.20 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw langs de Paul Bellefroidlaan in Hasselt. In één woning was een hevige rookontwikkeling door een oververhit potje op het fornuis. Uiteindelijk raakte het vuur snel onder controle, en bleef de schade beperkt. (RTZ)