Brand vernielt drie auto's en mobilhome 16 februari 2018

Een hevige brand heeft donderdagochtend om 3.30 uur een mobilhome in lichterlaaie gezet, op de parking van het Cultuurcentrum langs de Casterstraat in het centrum van Hasselt.





Getuigen verwittigden meteen de brandweer, maar de vlammen sloegen al snel over naar enkele andere auto's die vlakbij de mobilhome geparkeerd stonden. De buurt werd ook opgeschrikt door enkele luide knallen. In totaal werden naast de oude mobilhome nog drie auto's door de vlammen vernield. Gelukkig zat er niemand in de voertuigen, en raakte ook niemand gewond. Het gerechtelijk labo kwam donderdag wel ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. (RTZ)