Brand in herstelplaats voor motors 11 april 2018

02u32 0 Hasselt Langs de Steenberg in Sint Lambrechts Herk bij Hasselt heeft dinsdagochtend een korte maar hevige brand gewoed in een herstelplaats voor motoren.

De bewoners boven de garage werden omstreeks 1.45 uur gewekt door het geblaf van hun honden. Toen ze gingen kijken wat er precies aan de hand was, zagen ze al een rookpluim uit de garage komen. Brandweerzone Zuid West Limburg kreeg het vuur binnen snel onder controle. Enkele motoren en heel wat werktuigen raakten echter door de vlammen vernield. De rook trok bovendien naar boven tot in de appartementen. Die waren dinsdag gelukkig wel weer bewoonbaar. Twee bewoners werden toch uit voorzorg even naar het ziekenhuis gebracht.





Het vuur was vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting aan een batterijlader. (RTZ)