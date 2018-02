Bovenbuur riskeert schadevergoeding voor belaging (maar claimt zelf slachtoffer te zijn) 08 februari 2018

02u43 0 Hasselt Een 38-jarige man uit Hasselt riskeert een schadevergoeding van 1.500 euro te moeten betalen aan zijn vroegere onderbuur (32) voor verschillende feiten van belaging. Zo belde de man in het najaar van 2015 vaak de vrouw op om vervolgens niets te zeggen en in te haken. "Kunnen jullie allebei stoppen en niet meer de kleuter uithangen?", zuchtte de rechter.

Beide partijen wezen met de vinger naar elkaar. "De politie kwam te pas en te onpas naar mijn appartement. Er zijn ook een keer krassen aangebracht op mijn auto, waar ik haar van verdenk. Uit pure ellende ben ik moeten verhuizen en verkocht ik mijn appartement met verlies. Ik had rust nodig", stelde de beklaagde.





"In de hel gewoond"

"Hij zorgde met zijn feestje voor overlast en wordt gedagvaard voor bellen en belagen", reageerde de advocate van de burgerlijke partij. "Meneer komt hier het slachtoffer uithangen, maar uit de gegevens blijkt wel degelijk dat hij mijn cliënt constant belde. Deze vrouw heeft meer dan 1,5 jaar in een hel gewoond. Ze nam zelfs haar moeder of vriendin mee naar huis omdat ze het moeilijk had. We vragen een morele schadevergoeding van 1.500 euro."





De procureur gaf aan dat de man mogelijk ook van april tot augustus 2016 nog verder ging met de belaging. "Ik vorder een werkstraf van 80 uur", stelde hij kort. Het slotwoord was voor het slachtoffer: "Het doet pijn te horen dat alles zogezegd leugens zijn. Daar gaan wonen moest een leuke tijd worden, maar het heeft jaren van mijn leven verpest." Vonnis van de ruziënde buren op 27 februari. (BVDH)