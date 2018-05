Bouwkraan zakt door septische put ARBEIDER GEWOND NADAT HIJ WORDT GERAAKT OP STELLING TOON ROYACKERS

29 mei 2018

02u51 0 Hasselt Tijdens renovatiewerken aan een tweewoonst in de Grote Breebeemdlaan in Kuringen bij Hasselt is gisteren een bouwkraan gekanteld. Het gevaarte zakte met één uitgetrokken steunpoot door de septische put in een voortuin, en raakte daarna uit balans.

Getuige Koen Vanmunster zag het allemaal gebeuren. "Ik zat in mijn bestelwagen toen we plots die loeiharde slag hoorden. Uit het raampje zag ik dan die bouwkraan gekanteld liggen tegen de gevel van een woning. Blijkbaar was hij met één steunpoot inderdaad door de septische put gezakt. De uitgetrokken kraanarm was op het dak van de woning en de stelling geploft. Daar had hij kennelijk ook een arbeider geraakt die nog volop in de weer was." Een ambulance snelde meteen naar Kuringen. Samen met de brandweer werd het slachtoffer voorzichtig van de stelling gehaald. De man had wat materiaal over zich heen gekregen dat op een palet lag, dat aan de omgevallen kraan hing. Als bij wonder bleek het slachtoffer eerder lichtgewond. Hulpdiensten namen ook de kraanbediende mee. Hij verkeerde na het ongeval even in shock.





Locatie putten

De betrokken dakfirma kwam gisterochtend meteen ter plaatse om polshoogte te nemen. "We hebben al 52 daken in deze wijk in Kuringen gerenoveerd. Nergens is het misgelopen. Maar vreemd genoeg is onze kraan net hier gekanteld, nadat het deksel van die septische put brak. Het is voor ons ook moeilijk om te weten waar die putten zich ergens bevinden. Zelfs de bewoners weten dat meestal niet precies. Het belangrijkste is dat er niemand ernstig gewond geraakt is. De schade aan het materiaal is natuurlijk wel groot."





Gat in nieuw dak

De firma had net ook het dak van de getroffen tweewoonst helemaal vernieuwd. Een arbeider op de stelling was vooral nog de kroonlijsten aan het afwerken. Maar door het ongeval had de uitgetrokken kraanarm een gat geslagen in het pas gerenoveerde dak. Die werkzaamheden zullen dus gedeeltelijk opnieuw moeten beginnen.





Na het ongeval sloot de politie de omgeving af uit voorzorg. Zowel de brandweer als gespecialiseerde takeldiensten waren nodig om de bouwstelling en de hijskraan weer veilig op hun plaats te krijgen. De klus was gistermiddag uiteindelijk geklaard. Toch is het niet de eerste firma die zich in de wijk laat verrassen door verraderlijke sceptische putten. "Tijdens werken in onze buurt is enkele weken geleden nog zo een stelling omgevallen," weet buurtbewoonster Kasia Van Och. "Toen was een ladder door zo een put gezakt. Gelukkig raakte daar niemand gewond. Vervelend dat de precieze locatie van die putten niet overal in kaart is gebracht." De bewoners van de twee getroffen woningen konden gisteren weer terugkeren naar hun huis. Het dak werd voorlopig weer dicht gemaakt.