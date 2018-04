Borden werken, niet iedereen luistert ELEKTRONISCH PARKEERGELEIDINGSSYSTEEM IN HASSELT GELANCEERD TOON ROYACKERS

30 april 2018

02u32 0 Hasselt Met een druk op de knop werd vrijdag het elektronisch parkeergeleidingssysteem van Hasselt in werking gesteld. Voortaan loodsen dertig digitale ledschermen automobilisten naar de dichtsbijgelegen en snelst bereikbare parking in de stad. Maar werkt het wel? Wij ging het op de drukke zaterdagnamiddag testen tussen al het shopverkeer.

Digitale parkeerborden bestaan al in meerdere Belgische steden. "Maar wij rekenen dus ook automatisch de tijd uit die nodig is om die parking te bereiken," legt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) trots uit. "En dat is toch wel nieuw voor ons land. Bedoeling is dat bestuurders al vanaf de Grote Ring efficiënt een parking vinden. Nu zie je vaak op de Groene Boulevard en in de woonstraten nog auto's ronddraaien op zoek naar een plekje. Dat zoekverkeer willen we kwijt. Lussen aan de ingang van de parkings houden bij hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Is er één parking volzet? Dan veranderen de gegevens automatisch op onze borden. Bovendien houden we ook de 'floating car data' bij, dat zijn gegevens die we anoniem verzamelen via de GPS-toestellen in auto's en lijnbussen. Daarmee kunnen we volgen waar het extra druk is, en eventueel een alternatieve route voorstellen. Het personeel kan ook manueel ingrijpen als er bijvoorbeeld plots een ongeval gebeurd is."





Kleine lettertjes

Als we zaterdagnamiddag vanuit Diepenbeek de stad willen binnenrijden, staat bovenaan de parking van het 'Kolonel Dusartplein' als eerste keuze. Die is zelfs bereikbaar op 4 minuten, staat er te lezen. En het klopt: na vier minuten draaien we probleemloos parking Dusart in. De beste optie staat altijd bovenaan de elektronische borden. Ook vanuit de Kempische Steenweg werkt het systeem perfect, ook al moeten we wat langer rijden omdat de eerste parking Molenpoort volzet blijkt. Proberen we andere invalsroutes dan krijgen we wel problemen: niet alle ledschermen aan de grote ring werken immers al. Die worden pas de volgende dagen geactiveerd. Toch maar zoeken naar parking door over de Groene Boulevard te rijden, waar het dus nog altijd druk is. Daar werken wel alle borden, én ze geven correcte info. Strafst van al: sommige bestuurders gaan toch nog aanschuiven aan de parking van de Twee Torenwijk of de Molenpoort. Ook al geven alle borden aan dat ze volzet zijn. Wie daar nu nog gaat aanschuiven doet het eigenlijk zichzelf aan. Toch zijn de lettertjes op de ledborden klein: niet iedereen kan even goed lezen welke parking best gekozen wordt. "Daar kunnen we de komende weken nog iets aan doen," zo laat schepen El Oukaili weten. "De eerste weken zijn sowieso een proefperiode om alles zo optimaal mogelijk af te stemmen."