Boogie Beasts stelt nieuw album ‘Deep’ voor: “Een band met Vlamingen én Walen? Dat is rock ‘n roll!” Marco Mariotti

10 januari 2019

18u35 0 Hasselt Vrijdag komt het nieuwste album van Boogie Beasts uit. Deep is de tweede plaat van de alternatieve Bluesband met roots in Limburg én Luik. “We communiceren met elkaar in het Frans maar vooral in de taal van muziek”, vertelt frontman Jan Jaspers uit Hasselt.

Vanavond wordt de aanhang van Boogie Beasts getrakteerd op een pré-releasefeestje in de MOD in Hasselt. Deep is het tweede album van de stevige bluesband die al acht jaar aan de weg timmert. “We durven zeggen dat we in het blueswereldje géén onbekenden zijn", begint Jaspers. “We stonden al op Blues Peer en speelden eigenlijk op elk belangrijk bluesfestival in de Benelux.”

The Black Keys

Hun debutalbum Come and Get Me werd positief onthaald, maar het kwartet wilde meer en pakt nu uit met een tweede album. De opnames vonden plaats in Studio Jupiter in Tongeren. Micha Volders een van de topproducers in Limburg nam de productie voor zijn rekening. “De basis is ook nu weer échte blues, maar we experimenteren met tal van invloeden. Zelfs hiphop passeert al eens. Het rockgehalte is nooit ver weg, want in Nederland speelde we al vaker op rockfestivals.” Volgens liefhebbers past de band in het rijtje met Triggerfinger en The Black Keys.

“Airplay op de radio zou geweldig zijn, maar we willen vooral véél live spelen. Op Pukkelpop of Les Ardentes mogen optreden zou hélemaal geweldig zijn. We zijn daar opgegroeid, de roots van de band liggen in beide landsdelen. Of dat om problemen geeft? Integendeel: onze publiek is dubbel zo groot. Nog té vaak krijgen Vlaamse bands geen voet aan de grond in Wallonië én andersom. Wij kunnen door beide poorten.” Ook onderling is de taalkwestie nooit moeilijk. “We spreken Frans op de repetities, maar voornamelijk de taal van de muziek. Acht jaar geleden speelden we voor het eerst samen op een jamsessie. De vonken sprongen er metéén van af. Dat is waar het om draait.”

Boogie Beasts bestaat uit Limburgers Jan Jaspers en Gert Servaes, en twee Luikenaars, Mathias Dalle en Fabian Bennardo, die net over de Limburgse grens wonen. Deep is vanaf vrijdag verkrijgbaar via iTunes, gekende platenzaken én Fnac zowel op CD als vinyl.

Beluister de muziek van Boogie Beasts hier via Spotify: