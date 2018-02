Bommelding in kantoor van KBC bleek misverstand 07 februari 2018

02u51 0 Hasselt De bommelding van maandagavond in het hoofdkantoor van de bank KBC aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt bleek een misverstand te zijn.

Het was na een melding van een werknemer van de bank uit Eupen in de Oost Kantons, dat er gedacht werd dat een bom zou ontploffen in het kantoor van Hasselt. Maar de melding van de man was niet helemaal duidelijk. De politie nam het zekere voor het onzekere en sloot maandagavond meteen de omgeving van het kantoorgebouw af. Na een zoekactie tot middernacht bleek dat er helemaal geen explosieven aanwezig waren. De verwarde man uit Eupen werd even aangehouden, maar hij mocht nadien weer naar huis. (RTZ)