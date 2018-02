Bomalarm in hoofdkantoor KBC POLITIE ZET PERIMETER VAN 400 METER ROND GEBOUW UIT TOON ROYACKERS

06 februari 2018

02u58 0 Hasselt Het KBC hoofdkantoor aan de Gouverneur Verwilghensingel in het centrum van Hasselt is maandagavond ontruimd omwille van een bomalarm. De politie zette meteen de grote middelen in en ontruimde ook de onmiddellijke omgeving. Het verkeer voor het bankgebouw werd uit voorzorg van de Grote Ring gehaald.

Bij de hulpdiensten kwam maandagavond kort na 21 uur plots een verdacht telefoontje binnen. Een onbekende persoon aan de andere kant van de lijn beweerde dat zich explosieven bevonden in het Limburgse hoofdgebouw van KBC, net langs de Gouverneur Verwilghensingel in het centrum van Hasselt. Meteen werd groot alarm geslagen bij de hulpdiensten. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam samen met de collega's van de Federale politie ter plaatse. Onmiddellijk werd beslist om het hele gebouw te evacueren. Omwille van het late uur, waren er gelukkig nog nauwelijks mensen aanwezig. Uit voorzorg besliste de politie toch om ook de omgeving rond het kantorencomplex af te sluiten.





Perimeter rond gebouw

Een perimeter van 400 meter werd voorlopig afgezet, waarbinnen ook een deel van de Hasseltse Grote Ring viel. Ter hoogte van het bankkantoor werd daarom de buitenring afgezet. Politieploegen leidden het verkeer gisterenavond laat nog af naar de Maastrichtersteenweg.





Ook enkele lokale wegen rond het bankgebouw, zoals de Diepenbekerweg, bleven tot 's avonds laat afgesloten. Huizen die binnen de perimeter vielen, werden maandagavond nog niet ontruimd. De buurtbewoners werden wel over het verloop van de actie op de hoogte gehouden.





Gevaarlijke situatie

Intussen drongen verschillende speurders het gebouw binnen om alle lokalen grondig te doorzoeken. Bij het ter perse gaan waren de ploegen nog steeds bezig met de zoekactie, en moesten er nog twee verdiepingen doorzocht worden. Brandweerzone Zuid West Limburg moest maandagavond manschappen beschikbaar houden in de kazerne, voor het geval hun hulp noodzakelijk zou zijn. Politiezone Limburg Regio Hoofdstad kon gisteren zelf nog niet bevestigen hoe de actie verliep, en of er al personen verhoord konden worden. Wel bevestigden de politieploegen dat er sprake was van een gevaarlijke situatie, en dat om die reden de omgeving was afgezet. Hoe lang de actie nog zou verlopen, was gisterenavond nog onduidelijk.