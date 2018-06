Bolivianen van Wezel maken indruk 21 juni 2018

Tennis

We gaan dit seizoen nog veel horen van de Bolivianen Clehine Caceres en Carlos Arze Rocha in de tweede mannenreeks. Beide spelers zijn via de broers Marco en Mario Dierckx aangesloten bij TC Wezel en maken indruk op het criteriumcircuit.





Caceres was vorige week nog de beste op Tenkie Hasselt en versloeg deze week zijn makker Arze Rocha met 5-7, 6-4, 6-1 in de kwartfinale op het toernooi van Tennis Paal. Ook op Bolderbeg zijn beide Zuid-Amerikanen van de partij. Daar zullen ze wellicht moeten opboksen tegen de twee plaatselijke favorieten, Michel Vanden Boer en Kevin Jelu. In Paal neemt de lokale Lieven Liefsoons (B-4/6) het vandaag in kwartfinale op tegen Viktor Sempels (B0, Diest).





In de derde categorie verraste thuisspeler Alessio Appolloni (C+15/5) op TC Bolderbeg met een 6-2, 6-3 zege in de eerste ronde tegen de als eerste geplaatste Robin Lekens (B+2/6, Heusden). In Paal staan met David De Kort (B+4/6) en Robby Vancamp (B+2/6) twee spelers van TC Ham bij de laatste vier. (WWT)