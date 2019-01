Boetes voor onterecht parkeren op plaatsen voor elektrische voertuigen Toon Royackers

28 januari 2019

17u25 0 Hasselt De politie heeft tijdens verkeerscontroles in Hasselt afgelopen weekend vier bestuurders betrapt, die onterecht op een parking stonden voor elektrische voertuigen. Ook op andere locaties hield de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad controle-acties.

Daarbij vlogen nog eens zes bestuurders op de bon, die op een parkeerplaats stonden voor personen met een handicap. Twee andere bestuurders kregen een bekeuring wegens ongepast rijgedrag. Agenten trokken verder het rijbewijs in van één bestuurder die te veel gedronken had. Een leerling-bestuurder die na 22 uur nog op pad was, werd aan de kant gezet.