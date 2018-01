Boete wegens geen parkeerkaart ... op plek waar parkeerkaart niet moet TAVERNEHOUDER VECHT BOETE AAN BIJ DE STAD HASSELT TOON ROYACKERS

03u03 0 Foto Toon Royackers Volgens tavernehouder Koen Put is de situatie duidelijk: voor dit bord is een parkeerkaart verplicht, maar eens voorbij het bord niet meer. Hasselt Dikke bekeuring deze maand voor tavernehouder Koen Put van brasserie Bordeaux uit Hasselt. Hij had een handig parkeerplekje gevonden aan het Leopoldplein in de binnenstad. Een parkeerkaart was er zelfs niet nodig, en dus manoeuvreerde hij zijn Seat netjes in de parkeerplek, om lekker dicht bij zijn zaak te kunnen laden en lossen. Even later stak er al een bonnetje achter zijn ruitenwisser. Volgens de parkeerwachter was er op die plek wél een kaart nodig.

Tavernehouder Koen Put wreef even in zijn ogen, en keek de signalisatie nog eens goed na. "Die is volgens mij toch heel duidelijk", wijst hij aan. "Kijk maar: op het parkeerbord vlak voor mijn parkeerplek staat een bord dat je een parkeerkaart moet leggen, met daaronder een pijl naar beneden. Die pijl betekent dat het reglement tot daar geldt, maar niet verder. Met andere woorden: voor het bord moet je een parkeerkaart leggen, maar eens voorbij het bord niet meer. Logisch toch? Tot voor kort was de plaats waar ik nu sta een terrasje van een café op het Leopoldplein. Maar die zaak is inmiddels gesloten, en tegenwoordig is het terras weer een parkeerplek geworden. De signalisatie is niet aangepast, en dus mag je hier toch gewoon parkeren zonder kaart?"





Voet bij stuk houden

Het is niet de eerste keer dat Koen een bonnetje achter zijn ruitenwisser vindt. "De vorige keer was om de hoek aan de Kleine Ridderstraat, toen ik ook aan het laden en lossen was. In die straat geldt wel een parkeerverbod, maar geen verbod om stil te staan. Ook toen moest ik 100 euro ophoesten, terwijl ik gewoon de drank aan het uitladen was. Uiteraard ben ik mijn beklag gaan doen bij de stad, maar het hielp niet. En voor 100 euro kan je moeilijk telkens gaan procederen, hé? Dat kost me uiteindelijk veel meer. Al heb ik me na deze laatste boete voorgenomen om wél eens voet bij stuk te houden. Straffer nog: ik parkeer mijn auto deze week lekker opnieuw op deze plek. En ja, nog steeds zonder bewonerskaart. Die krijg ik hier als handelaar immers niet. Komt er weer een boete? Prima, dan teken ik bezwaar aan, net zoals ik al gedaan heb bij de vorige. Het is toch te gek om telkens onterecht op de bon geslingerd te worden?"





De tavernehouder kreeg voorlopig nog geen reactie op zijn bezwaar. "Ik stuurde nochtans een gemotiveerd verslagje, mét foto's van de situatie ter plaatse door."





Dat mailden we van Het Laatste Nieuws maandag ook nog eens door naar de bevoegde schepen en de stad. Een reactie is er voorlopig niet. "We gaan het wel nakijken", zo belooft schepen van mobiliteit Habib El Ouakili.