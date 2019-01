Boekschrijver kijkt kinderporno om hoofd leeg te maken BVDH

Een Hasselaar (56) riskeert een celstraf van 10 maanden en een geldboete van 3.000 euro voor het bezit van kinderporno. Tijdens een huiszoeking in 2016 werden meer dan 17.000 (!) digitale afbeeldingen en 200 videobestanden aangetroffen. De man zou al dertien jaar actief zijn geweest en surfte daarvoor geregeld naar Russische websites. Tegen de rechter verklaarde hij dat hij dit niet deed uit seksuele aantrekking. “Ik ben een boek aan het schrijven en kan me soms niet concentreren. Het hielp me om het hoofd leeg te maken.” De rechter gaf de suggestie daarvoor in het bos te gaan lopen. Verder plaatste de man de feiten in het verleden en gaf hij aan spijt te hebben. Intussen krijgt hij ook de nodige hulp. “Hij heeft familiaal een zware prijs betaald voor deze feiten die ik bestempel als ‘disgusting’. Het was moeilijk om uit te leggen aan hem dat één muisklik een strafbaar feit kan inhouden", aldus zijn advocaat, die een opschorting van de straf voorstelde. Vonnis op 20 februari.