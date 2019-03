Blossoming: 40.000 tulpen rond ‘t Scheep en bloemen en lifestylefeest op Herkenrode Toon Royackers

15 maart 2019

10u39 0 Hasselt Vijf jaar al is fleuriste Regine Motmans uit Hasselt art-director van het bloemenfestival Fleur Amour in Bilzen. Maar in haar achtertuin ligt ook de bekende abdij van Herkenrode. “Zo een mooi decor, dat kriebelde al langer,” verklapt ze. En dus organiseert ze op 5, 6 en 7 april een lifestyle bloemenfeest ‘blossoming’ op Herkenrode. Op zaterdag 30 maart mag iedereen als voorproefje gratis tulpen komen plukken rond het nieuwe stadhuis ‘t Scheep.

Volgende week begint de lente. En dat zal opvallen in het centrum van Hasselt. “We gaan vanaf 22 maart tulpenveldjes aanleggen, pal in het centrum van de stad,” zo belooft bloemenkunstenares Regine samen met mede-organisator Philippe Dehollogne. “De grootste tulpentuin plannen we rond het nieuwe stadhuis ‘t Scheep. Het plein rondom wordt een veld met 40.000 tulpen. In eerste instantie zijn die om naar te kijken, maar op zaterdag 30 maart mag iedereen die dat wil ze ook komen plukken. De tulpenvelden in de binnenstad zijn dan nog maar een opwarmertje voor het eigenlijke feest dat het eerste weekend van april doorgaat op Herkenrode.”

Lifestyle én bloemen

“Alden Biesen in Bilzen is natuurlijk een mooie omgeving voor het bloemenfeest fleuramour,” erkent de kunstenares. “Maar we hebben in Hasselt met Herkenrode eveneens een prachtige omgeving. We gaan daar begin april bovendien méér doen dan alleen een bloemenfeest houden. Het wordt een ruimer lifestyle-event waarin de bloemen wel een belangrijke rol spelen. We laten even goed barbecue’s aanrukken, houden een modeshow, er zijn proefstanden met wijn en gin, een tuin voor de kinderen waar zelf bloemen kunnen planten, er is een kleine boekenbeurs van uitgeverij Clavis en je kan er elektrische auto’s en fietsen vergelijken van enkele dealers.”

Ontbijttafel van honderd meter

Herkenrode zelf wordt voor de gelegenheid enigszins verbouwd met landschapskunst. “In de kruidentuin zetten we zelfs een honderd meter lange ontbijttafel. De hele omgeving wordt versierd met de bekende David Austin rozen rechtstreeks uit Colombia. Topdesigner Tom de Houwer komt de grote binnentuin versieren, terwijl Dimitry Turcan met zestien floristen uit Azerbeidzjan de Tiendenschuur onder handen zal nemen.”

Bloemen zijn volgens de kunstenares weer helemaal in de mode. “Je ziet jonge mensen zelfs in steden hun appartementjes weer aankleden met bloemen. De urban jungle look brengt het natuurgevoel tot in de stad. In de mode en het behangpapier zijn bloemen eveneens helemaal terug. Bloemen maken mensen gelukkig en geven een fijn gevoel. Dat willen we met dit nieuwe evenement ook uitstralen.” Alle praktische info over ‘blossoming’ vind je op de website blossomingherkenrode.com