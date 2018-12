Blaasmuziek is weer hip Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kuringen presenteert cd en videoclip Jempi Welkenhuyzen; Toon Rooyackers

03 december 2018

12u00 0 Hasselt Onder ruime publieke belangstelling vond in Zaal 4 van Kinepolis Hasselt de première plaats van de cd en de videoclip ‘Tu te rappeles’. Vierhonderd muziekfans maakten ook de lancering mee van de nieuwe website unitewindbands.com, waar blaasorkesten gratis de partituur en muziek kunnen downloaden om ze zelf uit te voeren en online te zetten.

Blaasmuziek is weer hip. Dat vond ook de populaire radiozender Q Music. Sinds kort is ‘You make us Q’ ook het leitmotiv van voorzitter Wim Vanmechelen. Hij won bij Q de ‘Plezantste Premie’, goed voor zevenduizend euro, om een cd en videoclip te maken met zijn harmonie Sint-Cecilia, geleid door Jos Cuppens. Q Music, de grootste commerciële zender in Vlaanderen en Nederland, verwerkte zelfs enkele harmonienoten van componist Pieter-Jan Gerrits in een radiospot. Tijd dus voor opnames. Die gebeurden in de Film Post Production en Music Recording Studio’s Galaxy in Mol. Twee stukken werden ingeblikt. ‘Tu te rapelles’, een trager werk met emotionele outro, naast het uptempo ‘Fortress’, dat energiek en passievol klinkt. Nadien werd er nog een live versie van de eerste track aan toegevoegd.

Bij zulke filmische muziek hoorde uiteraard een videoclip, ingeblikt met de Hasseltse regisseur Christiaan Neu. Neu, bekend van onder andere de kortfilm ‘Marie’, draaide met een topcrew waaronder acteur Lucas Van Den Eynde en nieuwkomers Joram Wertoy en Noémie Peeters. Van Den Eynde speelde in een vorig leven zelf nog blaasmuziek, zo bleek achteraf. Lucas moest voor de première verstek geven wegens een optreden in de musical ’40-’45. Maar hij sprak het publiek toe via de ‘making off’- film: ‘Ademnood(t)’. “Ik vind het een nobel initiatief en het was een genoegen om aan dit project mee te werken”, zei hij.

De cd ‘Tu te Rapelles’ is vanaf nu te vinden op iTunes, Spotify, Vimeo en andere moderne media.