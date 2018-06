Bizarre 'zinkgaten' verschijnen in zandbak 07 juni 2018

02u29 0 Hasselt Ongeruste ouders afgelopen dagen aan het speeltuintje in het stadspark net naast het Cultuurcentrum van Hasselt. Zij zagen plots vreemde gaten opduiken in het pas aangevoerde speelzand. De ouders sloegen alarm bij de lokale politie.

Het leek wel te gaan om 'zinkgaten', maar dan gelukkig in een kleiner formaat. Op verschillende plaatsen in de pas aangelegde zandbak zaten plots putten van zo een vierkante meter. Alle spelende kindjes konden tijdig het speeltuintje verlaten, en geen van hen raakte gewond. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde wel ter plaatse om de gevaarlijke zandbak af te sluiten.





Intussen kwamen medewerkers van de technische dienst langs voor een inspectie. Zij kwamen tot de vaststelling dat onder het terrein nog enkele oude brandweerputten aanwezig waren. Langs die weg kon de brandweer in het verleden indien nodig snel een koppeling maken naar het waternet, en in noodgevallen extra bluswater oppompen. De putten zijn echter niet meer in gebruik, en het zand was er gewoon over gekieperd.





Kennelijk zorgde dat de voorbije dagen toch voor gevaarlijke verzakkingen. Intussen is een lading extra speelzand naar het terrein gebracht om de oude putten volledig te vullen. Alles werd ook voldoende aangeduwd, zodat nieuwe verzakkingen onmogelijk zijn. (RTZ)