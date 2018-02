Bisschop blijkt fan van Philippe Geubels 16 februari 2018

02u54 0 Hasselt Bisschop Patrick Hoogmartens is een fan van stand-upcomedian Philippe Geubels en zijn Eén-programma 'Taboe' in het bijzonder. Op het einde van de eucharistieviering haalde Hoogmartens in zijn vastenbrief 'Taboe' aan als inspiratiebron.

Met zijn vastenbrief richt de bisschop zich ieder jaar tot alle gelovige gemeenschappen in het bisdom. Hoogmartens beschreef in zijn boodschap hoe Philippe Geubels meer dan anderhalf miljoen kijkers bereikt met een programma waarin wordt gelachen met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen. "Hij wil het taboe doorbreken van humor in bepaalde situaties. Hij betoogt dat humor helend en bevrijdend kan zijn, ook bijvoorbeeld voor mensen met een zware handicap of voor wie het levenseinde nabij is. In interviews in kranten en op tv toonde hij bovendien dat hij best wel empathie had tegenover hen. Hij voegde eraan toe dat humor natuurlijk slechts kan, mits de betrokkene eraan toe is. Het register van de humor veronderstelt immers altijd grote subtiliteit. Laat ons ook taboes doorbreken door te spreken met een vreemdeling of te luisteren naar de stem van een arme", stelt Hoogmartens.





Vervolgens verwees de bisschop naar Christus, die zelf ook taboes aanpakte, zoals dat van de melaatsen die verstoten waren. (BVDH)