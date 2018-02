Bijna vier keer zoveel bestuurders onder invloed van drugs 28 februari 2018

02u29 0 Hasselt De eerste twee maanden van dit jaar zijn er al bijna vier keer zoveel bestuurders betrapt onder invloed van drugs, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) schreef in januari en februari vorig jaar 35 processen-verbaal uit voor drugs in het verkeer. Dit jaar waren dat er dezelfde periode al 137. Bijna vier keer zoveel. Als die tendens zich doorzet, dan worden in 2018 veel meer pv's opgesteld dan de 312 pv's die over het hele jaar uitgeschreven werd. "Een opmerkelijke stijging", vindt woordvoerster Dorien Baens. "Het probleem is in een stad met uitgaansmogelijkheden uiteraard meer aanwezig. Toch is het ook een duidelijke tendens dat meer bestuurders onder invloed van drugs rijden. Die cijfers verontrusten ons erg. Intussen zijn we daarom veel meer en veel gerichter gaan controleren. Dat verklaart voor een stuk mee de enorme stijging aan pv's."





De politiezone controleert niet alleen in de buurt van het uitgaansleven. "Zelfs op een reguliere dinsdag zoals die van vorige week bleken plots zes bestuurders onder invloed van drugs te rijden", aldus Baens. "Wie denkt dat de pakkans klein is, kan zich behoorlijk vergissen. Er zijn grote controles. Rijden onder invloed is nu eenmaal bijzonder gevaarlijk." (RTZ)