Bijna 600 festivalgangers betrapt met drugs in 2017 02u50 0 Hasselt Het parket van Limburg heeft vorig jaar in totaal 586 boetes gegeven aan festivalgangers die betrapt werden met een gebruikershoeveelheid drugs op festivals in onze provincie. Hiervan werden er 409 onmiddellijk betaald via een bankterminal en 177 nadien via overschrijving. In 2015 werd op Pukkelpop voor het eerst geëxperimenteerd met de manier van werken.

"Het doel van dit beleid is voorkomen dat jongeren gaan experimenteren met drugs", zegt Jeroens Swijsen van het parket. "Dit kan enkel door duidelijk te maken dat het bezit van drugs op festivals niet getolereerd wordt. Wanneer een meerderjarige op een festival betrapt wordt op het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs, zal snel en zichtbaar gereageerd worden door hem of haar onmiddellijk een minnelijke schikking voor te stellen. Personen die verdacht worden van dealen of die grote hoeveelheden drugs bezitten worden meteen gearresteerd worden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter."





Beleid gaat gewoon door

53 personen werden gedagvaard wegens niet betalen van de minnelijke schikking. Deze personen werden door de rechtbanken in Hasselt en Tongeren veroordeeld tot geldboetes, werkstraffen of eventuele probatie-opschortingen, afhankelijk van de aangetroffen hoeveelheden, de antecedenten en hun aanwezigheid op de zitting. "Vanzelfsprekend zal dit drugsbeleid op festivals ook in 2018 worden doorgetrokken", besluit Swijsen. (RTZ/MMM)