Bewel investeert bijna miljoen euro 02u45 0

Maatwerkbedrijf Bewel (Beschermde Werkplaats Limburg) investeert meer dan 900.000 euro in haar zeefdrukafdeling in Hasselt. Het productiebedrijf vervangt een aantal verouderde machines, investeert in de modernste technologie en pakt de infrastructuur aan. Dankzij deze investering kan Bewel voortaan ronde, holle, bolle en andere oneffen oppervlakken bedrukken in meerdere kleuren tegelijkertijd. Op dit moment werken er vijftig doelgroepmedewerkers en zes begeleiders op de zeefdrukafdeling. Daarnaast geeft extra zeefdrukwerk ook andere activiteiten - zoals assembleren, verpakken en afvullen - een boost.





"De machines vervangen dus onze medewerkers niet. Integendeel, ze scheppen extra werk. Als sociale ondernemers beschouwen we het als onze maatschappelijke taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een job te bieden. Daarbij hebben we oog voor hun onmiskenbaar talent: doelgroepmedewerkers leveren namelijk superkwaliteit als het aankomt op repetitieve taken. Het is absoluut de bedoeling om de komende maanden de omzet en het aantal jobs op te drijven", zegt algemeen directeur Johan Bongaerts. (MMM)