Betoging tegen 'oneerlijke concurrentie', ook aan Quartier Bleu 24 maart 2018

Een honderdtal leden van de socialistische vakbond ABVV is gisteren door de Hasseltse binnenstad getrokken om zijn ongenoegen te uiten over de goedkope buitenlandse arbeidskrachten.





Volgens het ABVV werden die werknemers ook ingezet op de werf van het Quartier Bleu in Hasselt. De bouwvakkers blijken vooral afkomstig uit Polen, Portugal en Litouwen. "Oneerlijke concurrentie", klinkt het. De arbeiders verblijven er in blauwe containers vlak bij de werf. "Ze worden onderbetaald, kloppen veel te veel uren, maar doen dat uit miserie. Iedereen zou aan dezelfde voorwaarden moeten werken in België. In ons land gingen er 17.000 jobs verloren in de bouw, maar toch is er een algemene stijging van vacatures die toch veel door buitenlandse werkkrachten worden ingevuld, aan veel slechtere omstandigheden." Ook in de transportsector is het probleem al langer gekend. (MMM)