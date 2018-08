Bestuurder vlucht na klap tegen boom 13 augustus 2018

Aan het Leopoldplein in Hasselt is zaterdagmorgen omstreeks 3.20 uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen schoof van de rijbaan en knalde er tegen een boom. Getuigen zagen meteen na het ongeval zowel de bestuurder als zijn drie passagiers uit het wrak springen en op de vlucht slaan. Zij konden echter snel door de opgetrommelde politieploeg gevat worden. De 21-jarige bestuurder uit Alken was duidelijk onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. (RTZ)