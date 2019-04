Bestuurder probeert nog snel zijn drugs uit het raam te gooien Toon Royackers

05 april 2019

19u55 1 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdag op de Stokrooieweg in Hasselt een verdachte auto uit het verkeer wegens onaangepast rijgedrag. Op dat moment gooide de bestuurder nog snel een doos uit het raam.

Die doos werd even later weer teruggevonden in de berm. Daarin vonden agenten dealershoeveelheden drugs, waaronder speed en marihuana. Bij een controle van de wagen werd een som geld gevonden. De bestuurder legde bovendien een positieve drugstest af. Nadien volgde een huiszoeking in de woning van de bestuurder. Daar troffen de speurders een verboden wapen aan. De verdachte, een man van 37 jaar uit Hasselt, werd onmiddellijk via de snelrechtprocedure gedagvaard, en dient zich binnen enkele weken voor de rechtbank te verantwoorden.