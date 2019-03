Bestuurder maakt brokken om aan politiecontrole te ontsnappen Toon Royackers

11 maart 2019

21u21 0 Hasselt In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie verkeerscontroles gehouden aan de Luikersteenweg en aan de Kempische Steenweg in Hasselt.

Bij de controles maakte een 27-jarige bestuurder uit Hasselt amok. Hij bleek duidelijk onder invloed te zijn van alcohol. Een andere bestuurder probeerde de controle te omzeilen. Hij veroorzaakte daarbij zelfs een verkeersongeval, en pleegde vluchtmisdrijf. De bestuurder wordt trouwens nog steeds opgespoord. Een taxichauffeur - die bovendien een beginnend bestuurder was - negeerde een rood verkeerslicht. Een andere bestuurder was in het bezit van een verboden wapen. De nodige processen-verbaal werden telkens opgesteld.

De politie hield ook nog snelheidscontroles aan de aan de Luikersteenweg en aan de Kuringersteenweg. Aan de Luikersteenweg reed 25 procent van de 148 gecontroleerde bestuurders gecontroleerd te snel. Eén van hen haalde 109 per uur, waar zeventig toegelaten is. Op de Kuringersteenweg vlogen 11 van de 105 gecontroleerde bestuurders op de bon. Daar bedroeg het record 137 per uur, terwijl zeventig toegelaten is.