Bestuurder knalt tegen gevel buurvrouw 05 mei 2018

02u28 1

Beter een goede buur dan een verre vriend? Een bewoonster in de Vijverstraat in Kiewit bij Hasselt denkt daar waarschijnlijk anders over. Haar buurman reed gisteren pardoes tegen haar gevel. Een bewoner wilde net de oprit van zijn eigen huis nemen, toen om een nog onduidelijke reden zijn terreinwagen plots snel vooruit schoot. De wagen gleed door de gazon van de buurvrouw en knalde daar uiteindelijk nog tegen de voorgevel. De bejaarde bewoonster zelf bleef gelukkig ongedeerd, maar de bestuurder werd wel lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar nam de politie ook een alcoholtest af van de man. Door de klap werd een deel van de voortuin van de buurvrouw omgewoeld, maar is ook een muur van haar woning beschadigd. (RTZ)