Bestuurder crasht tijdens achtervolging 31 juli 2018

02u42 0

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft zondagochtend bij verkeerscontroles in Hasselt en Zonhoven veertig bekeuringen uitgeschreven. Liefst twaalf bestuurders waren onder invloed van drugs. Vijf andere bestuurders hadden te veel gedronken. Daarnaast werden er vier processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Verschillende voertuigen waren niet in orde met hun verzekering, de keuring of hun inschrijving. Tijdens de actie werden er vier voertuigen getakeld.





In Hasselt wilde een bestuurder de politiecontrole ontwijken en reed tijdens zijn vlucht tegen een omheining. De man nam hierna te voet de vlucht, maar kon gevat worden door de politiediensten. Hij stond geseind en was onder invloed van drugs. (RTZ)