Bestuurder al voor derde keer betrapt onder invloed 24 maart 2018

02u36 0

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in de voorbije week op meerdere locaties alcohol- en drugscontroles gehouden. In totaal moesten 163 bestuurders aan de kant. Zes van hen hadden duidelijk te diep in het glas gekeken, en mochten hun rijbewijs meteen inleveren. Ook een inmiddels bekende 'klant van de politie' werd opnieuw betrapt. Hij zat onder invloed van drugs achter het stuur. Het was al de derde keer in een periode van zeven maanden dat hij hiervoor zijn rijbewijs mocht afgeven. (RTZ)