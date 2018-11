Belleman Jan Dierckx doet internationale Vredesroep Birger Vandael

11 november 2018

19u34 0 Hasselt Vandaag stond iedereen stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 11 november 1918. Bij wijze van herdenking deed de Hasseltse Belleman Jan Dierckx vanavond ook een internationale Vredesroep aan het monument van de gesneuvelden op het Kolonel Dusartplein. Er werden vredeskaarsjes aangestoken en de Last Post weerklonk.

De vredesroep kadert in het project Battle’Over, een Internationale Herdenking die 100 jaar geleden startte sinds de kanonnen stil vielen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De herdenking wordt georganiseerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. “Ze begint om 6 uur ’s morgens in Engeland met meer dan 1.000 eenzame pipers (doedelzakspelers) die “Battle’s O’er” spelen. Dit is een traditionele Schotse melodie die gespeeld werd na een gevecht”, legt Dierckx uit. “’s Avonds vanaf 18.55 uur lokale tijd worden wereldwijd “Beacons of Light” (vuurbakens en kaarsen) aangestoken in een eerbetoon dat het licht van vrede aanduidt dat ontstond uit de duisternis van vier jaar oorlog. En om de vredesboodschap nog meer kracht bij te zetten, doen meer dan 1.000 kerken en kathedralen over de ganse wereld hun klokken luiden als onderdeel van Ringing Out for Peace. Ook onze Hasseltse kerken doen mee.”

Burgemeester neemt zoon mee

Wereldwijd doen er ook meer dan 140 Bellemannen mee met de speciaal geschreven “Cry for Peace Around the World. “Als Hasseltse Belleman en als ambassadeur van de Stad Hasselt vind ik dat ik dit moet doen. Hasselt is een warme stad en we moeten samen waken over wereldvrede en nooit meer oorlog!” Niet alleen in Hasselt, maar ook in onder meer Genk en Ieper werd een gelijkaardige vredesroep gelanceerd. Onder meer burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) tekende in Hasselt present met haar zoon om een kaarsje aan te steken.