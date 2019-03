Belle Perez vertelt PXL-Social Work-studenten over het droeve lot van kinderprostituees DSS

07 maart 2019

09u40 0 Hasselt Belle Perez stelde aan de studenten van PXL-Social Work haar boek ‘Tranen’ voor en nam hen mee in het schrijnende verhaal van de wereldwijde kinderprostitutie.

Voor één keer zingt Belle niet, ze schreeuwt het uit. Belle beschrijft wat eigenlijk met geen pen te beschrijven valt. In haar boek ‘In Tranen’ vertelt ‘La’ Perez immers niet haar verhaal, maar wel dat van het droeve lot van ruim twee miljoen verkrachte kinderen. In Brazilië, maar ook daarbuiten. “Een hard verhaal dat het mijne is geworden en hopelijk na het horen van mijn verhaal, ook dat van deze sociaal werkers in spé” zegt Perez. Belle geeft in haar boek een stem aan de meisjes die in erbarmelijke omstandigheden in Brazilië in de prostitutie gedwongen worden. Mede dankzij de Nederlands stichting Free a Girl, waar Belle een vurig ambassadeur voor is, werden al 4.000 meisjes uit de prostitutie gehaald. Net als de sociaal werkers in wording, kan Belle de wereld niet veranderen, maar wel een wereld van verschil maken voor sommigen.

Sociaal werkers met een hart

PXL-Social Work leidt studenten op tot sociaal werkers met respect voor de mens, oog voor diversiteit, solidariteit en dialoog. Kortom, sociaal werkers met een hart! ‘We zetten sterk in op maatschappelijke betrokkenheid door de studenten verplicht te laten kiezen uit het ruime aanbod aan vrijwilligerswerk”, stelt opleidingshoofd Veerle Declerck. “We stimuleren de studenten uit hun comfortzone te treden en hun vrijwilligerswerk te doen bij verschillende doelgroepen. Zo verruimen ze hun blik op de wereld en krijgen ze voeling met het brede terrein waar ze later werkzaam zullen zijn. Dit heeft ook een sterke impact op hun empathisch vermogen naar de verschillende doelgroepen toe. Een goede voorbereiding op het werkveld later” aldus Veerle Declerck.