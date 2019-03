Bekende kiosk op Dusartplein blijft maar gesloten Toon Royackers

13 maart 2019

18u17 0 Hasselt Het ziet er niet goed uit voor de bekende krantenkiosk op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Jarenlang werden daar kranten en tijdschriften verkocht vanuit de kleine cabine. Begin vorig jaar bleef de kiosk echter al een poos dicht.

De laatste weken is het luifel permanent gesloten. De huidige uitbater heeft aan de stad Hasselt gevraagd om de concessie-overeenkomst opnieuw te bekijken. “Of de bekende kiosk van Hasselt daarmee definitief verdwijnt? Dat is alleszins niet onze bedoeling," benadrukt bevoegd schepen Rik Dehollogne (N-VA). “Al is de zaak natuurlijk uitgegeven, en staan we niet zelf in voor de uitbating. Blijkbaar gaat het moeizaam in de sector. Het moet daarom niet noodzakelijk een krantenkiosk blijven van ons. We zijn zeker bereid om met de huidige concessiehouder naar een oplossing te zoeken.”