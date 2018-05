Bedrijf van vrachtwagen die vanochtend crashte in Kortenberg haalde eerder al nieuws met truck zonder voorwiel 04 mei 2018

15u44

Bron: eigen berichtgeving 0 Hasselt Vanochtend ramde een vrachtwagen van het bedrijf Levenstond NV tientallen auto's en een bankkantoor. Daarbij kwam een meisje van twee om en er vielen ook zes gewonden. Er is nog geen duidelijkheid hoe het ongeval is kunnen gebeuren en het transportbedrijf uit Riemst wenst voorlopig niet te reageren. In maart kwam het bedrijf al eens in het nieuws met een truck zonder voorwiel die dwars door Limburg reed.

Op 30 maart reed een truck van Levenstond zonder voorwiel over verschillende drukke Limburgse invalswegen. Onder meer op de Henri Fordlaan in Genk zagen automobilisten de schuin hangende truck plots voorbij komen. De kipwagen van een bouwbedrijf had vooraan rechts geen wiel meer, maar dat weerhield de bestuurder er duidelijk niet van om met hoge snelheid verder te rijden. Het metaal schuurde op enkele plaatsen zelfs over het asfalt.