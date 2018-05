BBQ-kampioenschap in Kapermolenpark 14 mei 2018

02u35 0

Chefs en liefhebbers uit Europa zakten af naar Hasselt om het beste van zichzelf te geven. Bedoeling is dat er vooral aan slowcooking gedaan wordt. In de meest inventieve en speciale barbecuestellen werd het vlees gegaard. "We komen uit Nederland en bestaan nog niet zolang", klinkt het bij Parkstad Smokers. "Toch gingen we met de derde prijs aan de haal in de categorie varkensvlees. In het totaal komen we uit op een vijfde plaats, we zijn fier." Er kwamen zelfs deelnemers uit Duitsland en Groot-Brittannië af naar Hasselt. IQ BBQ uit Nederland werd zaterdag dé grote kampioen. De afgelopen jaren werd de club ook al meerdere malen Nederlands kampioen. (MMM)