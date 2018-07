Batterijendief zendmasten krijgt twintig maanden 26 juli 2018

02u46 0 Hasselt Een 41-jarige man uit Indonesië die in het Nederlandse Honsbroek woont, is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden, waarvan tien met uitstel. De man ging tussen 16 maart 2017 en 23 maart 2018 aan de haal met maar liefst 109 batterijen van zendmasten in heel de provincie.

Lanaken, Beringen, Lommel, Hechtel-Eksel, Diepenbeek, Zonhoven, Tongeren, Lummen, Bilzen, Peer, Kinrooi, Riemst, Maaseik en Houthalen-Helchteren kregen allemaal de Nederlander op bezoek. De man kon ingerekend worden dankzij de beelden van verschillende bewakingscamera's. Bovendien liet hij bonnen rondslingeren waarop te zien was dat hij de accu's verkocht aan grote metaalopkopers.





Verwerpelijk

"De feiten zijn verwerpelijk en maatschappelijk onaanvaardbaar. Ze geven blijk van een verregaande normvervaging en een gebrek aan respect voor andermans eigendommen", oordeelt de rechtbank.





In het verleden werkte de Nederlander als zendmastbouwer, waardoor hij de nodige sleutels in zijn bezit had. De beklaagde legde uit dat hij in het verleden niet altijd correct werd uitbetaald. "Ik heb geen gokprobleem, dat is puur een hobby", ging hij nog verder. Hij verklaarde bovendien dat hij de industriële batterijen na de diefstallen inleverde bij een schroothandelaar. De feiten op zich werden niet betwist, maar de advocate van de man was het niet eens met de precieze data.





Een batterij is 184,40 euro waard. Opgeteld met de installatiekosten van de batterijen en de power cabinets werd een schadevergoeding door burgerlijke partij Proximus gevorderd van 40.219,18 euro. Dat bedrag werd uiteindelijk herleid naar 25.019,18 euro. De beklaagde moet ook een rechtsplegingsvergoeding betalen van 3.000 euro. Hij staat ook in voor de proceskosten, goed voor bijna 2.000 euro.





(BVDH)