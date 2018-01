Bart Liebens: "Ik kom dichter bij groten der aarde" Meyton Cup in Innsbruck 25 januari 2018

SCHIETEN

Drie Limburgers namen deel aan de 'Meyton Cup' in Innsbruck in Oostenrijk. Topper Bart Liebens werd negende van dertig deelnemers met 517/600 in zijn eerste wedstrijd.





"Ik had één 'binnentien' te weinig om zesde te finishen", aldus de Truienaar. "Ik werd negende (574/600) in mijn tweede wedstrijd. Het geluk stond niet aan mijn zijde. De vijf beste Russische pistoolschutters - drie zijn top tien in de wereld - waren een tikje sterker. Het positieve is dat het verschil niet groot was. Zo kom ik dichter bij de 'groten der aarde'."





De Tongerse junior Jessie Kaps werd 34ste op 62 schutters met 613.8. In haar tweede partij werd ze 38ste op zestig schutters met 612.7. Lieselotte Janssen uit Dilsen-Stokkem is junior af. Ze startte voor het eerst bij de seniores. Ze werd veertiende met 544/600. Ze schoot veel beter in haar tweede wedstrijd: 552/600. "Haar aanpassing verloopt goed", aldus coach Bart Liebens. Hij nam met Lieselotte deel aan de nieuwe gemengde reeks. "Lieselotte haalde 375/400, ikzelf 382/400. Goed voor de zesde plaats op vijftien teams. We misten de finale met vijf duo's op slechts twee puntjes." (PLG)