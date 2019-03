Bang om zonder te zitten? Jongeren hebben liefst 32 kilo lachgas bij zich Toon Royackers

20 maart 2019

19u04 0 Hasselt In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad vier jongeren in een auto betrapt op het inhaleren van lachgas. In hun wagen troffen de inspecteurs liefst zes flessen met 32 kilo lachgas aan.

De jongeren stonden op de parking in de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Zowel de wagen als de inzittenden werden gecontroleerd. De vier jongeren tussen de 20 en 25 jaar oud, waren samen het lachgas aan het inhaleren. Hun flessen werden in beslag genomen en alle inzittenden kregen een... GAS-PV.

Lachgas is vrij in de handel verkrijgbaar. Het is echter verboden om het product te bezitten of te verkopen wanneer het de bedoeling is om een roes op te wekken. “Lachgas is een populair genotsmiddel onder studenten,” zegt korpschef Philip Pirard. “Zij zijn zich echter vaak niet bewust van de gevaren ervan. Daarom hebben wij het oneigenlijk gebruik van lachgas enkele jaren geleden opgenomen in ons GAS-reglement. De vier jongeren mogen zich dus allemaal aan een fikse boete verwachten.”