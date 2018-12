Balenaar slaat vriendin een bloedneus na ruzie in bed Birger Vandael

12 december 2018

13u31 0 Hasselt Een 21-jarige man uit Balen krijgt een opschorting van zijn straf nadat hij op 22 oktober dit jaar zijn 19-jarige vriendin uit Mol agressief behandeld heeft. De feiten speelden zich af in een studentenstudio te Hasselt.

Het koppel was al een drietal jaren samen en de twee huurden samen een studio in Hasselt. Een dag eerder was er al een woordenwisseling, die werd bevestigd door het sms-verkeer. Op het moment dat ze gingen slapen, was deze ruzie nog niet bijgelegd. Beklaagde had in bed zijn oortjes aan en luisterde naar muziek. Het meisje verklaarde dat ze niet kon slapen door de te luide muziek en trok de oortjes uit de oren van haar vriend. Tot dat punt lopen de verklaringen nog gelijk, maar hierna vertellen ze elk een verschillend verhaal.

Volgens de burgerlijke partij sloeg de Balenaar haar een bloedneus, sleurde hij haar bij de haren uit bed en trok hij haar over de grond. Bovendien zou hij haar keel dichtgeknepen hebben, haar mond hebben dichtgeduwd, haar slip kapot getrokken hebben en in haar linkerborst gebeten hebben. Toen ze wilde vluchten, zou beklaagde haar dit belet hebben. Beklaagde stelt dat hij na een reeks verwijten wilde vertrekken en het meisje van zich afduwde, waarna zijn met haar hoofd tegen de muur vloog. Hierop zou zij hem tien seconden lang met de vuist geslagen hebben, waarna de stoppen doorsloegen. Toen zij haar moeder wilde bellen, belette hij dat.

Cursus agressiebeheersing

De feiten lopen dus verschillend, maar het is wel duidelijk dat het slaan van de bloedneus het begin van de miserie was. De rechtbank acht wettige zelfverdediging niet geloofwaardig. Bovendien was de manier waarop hij tekeer ging sowieso buiten proportie. Aan het slachtoffer moet de man een schadevergoeding betalen van 980 euro. Hij moet zich ook houden aan probatievoorwaarden. Zo zal hij bijvoorbeeld een cursus agressiebeheersing dienen te volgen.