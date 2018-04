Babyboom bij Natuurhulpcentrum 18 april 2018

De lente is begonnen en dat zorgt voor een babyboom in de dierenwereld. Dat merken ze ook bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek waar ze de afgelopen dagen al tal van pasgeboren diertjes kregen binnengebracht. Dat gaat van kuikentjes tot kleine marters, konijntjes, vosjes en zelfs eekhoorntjes. "We zitten aan 15 binnengebrachte dieren per dag. De natuur schiet in gang en de vele vogels en zoogdieren beginnen met de nestbouw en voortplanting. Vanaf eind april - begin mei zullen we aan zeker 60 dieren per dag zitten", klinkt het.





(MMM)