Auto vat vuur na klap tegen boom 28 april 2018

Op de Stokrooieweg in Hasselt is vrijdagochtend omstreeks 4.45 uur een bestuurster geslipt. Haar wagen schoof van de rijbaan, knalde tegen een boom en kwam uiteindelijk tot stilstand in een omheining. Even later vloog het motorgedeelte van haar wagen zelfs in brand. Gelukkig kon de vrouw tijdig uit het wrak stappen. Sarah R. (31) uit Heusden-Zolder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam ter plaatse om de smeulende auto te blussen. (RTZ)