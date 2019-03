Auto belandt tegen flitspaal aan Gouverneur Roppesingel Toon Royackers

05 maart 2019

Langs de Gouverneur Roppesingel in Hasselt is dinsdagmorgen kort voor negen uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen schoof de berm in en knalde daar eerst tegen een verkeerslicht en vervolgens nog tegen de flitspaal. Slachtoffer Wim D. (32) liep bij de klap verwondingen op.