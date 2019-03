Anmor opent na Antwerpen ook boetiek in Hasselt Toon Royackers

14 maart 2019

13u53 0 Hasselt In Antwerpen sloeg het idee al bijzonder goed aan, en dus opende zaakvoerder Angelo Moretti deze maand een nieuwe ‘winkel Anmor’ aan de Kapelstraat in Hasselt. Rechtstreeks vanuit de kleinste ambachtsstraatjes van Firenze brengt hij nu op maat gemaakte juwelen naar Limburg. “Wie dat wil mag ze zelf helemaal samenstellen.”

Van bandwerk houdt Angelo Moretti dus duidelijk niet. “We hebben het graag exclusief. Wat we verkopen vindt je nergens anders in dezelfde stad. Toch zoeken we ook heel bewust naar accessoires die goed betaalbaar zijn. Klanten willen graag iets bijzonders hebben, en dat willen we nu mogelijk maken in Hasselt. Een stad, waar ik ooit studeerde en waar ik toch altijd een boontje voor ben blijven houden.”

Het begon allemaal met zijn passie voor fantasiejuwelen en decoraties. “Ik vond niet altijd iets passend in het bestaande aanbod, en dus ging zelf aan het bedenken en ontwerpen. Die creaties verkocht ik uiteindelijk in ons eigen winkeltje in Antwerpen. In oppervlakte is dat kleiner dat de winkel die we nu aan de Kapelstraat in Hasselt innemen. Daarom zijn we hier voor het totale plaatje gegaan: kleding, fantasiejuwelen én handtassen.”

“We hebben met kledingmerk Ottod’ame gevonden wat bij onze filosofie past,” tonen uitbaters Angelo en Peter. “Voor de handtassen hebben we overeenkomst met Cromia en Monnaluna. Bij de fantasiejuwelen kiezen we niet alleen voor merken als Pavié, Camps-Camps en Zsiska. We zijn inderdaad ook echt op zoek gegaan in de kleinste ambachtsstraatjes van het Italiaanse Firenze. Daar worden juwelen op maat gemaakt. We kunnen er zelf bestellingen plaatsen, en die naar Limburg brengen.”