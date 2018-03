Amper twintig en al een celstraf voor drugs 10 maart 2018

02u44 0

In een drugsdossier zijn vijf personen veroordeeld tot een celstraf, waarvan twee met uitstel. Het gaat om twee twintigjarige Hasselaren, een twintigjarige Genkse, een 31-jarige man uit Hasselt en een Spaans ouderdomsdeken van 49 jaar. Zij zijn schuldig aan het bezit en handel van cocaïne en cannabis in Hasselt. Ongeveer 30.000 euro werd verbeurd verklaard.





De feiten werden gepleegd tussen 3 mei 2015 en 25 mei 2016. Het kopstuk uit Hasselt moet dertig maanden naar de cel en krijgt een boete van 6.000 euro. Voor de andere twee Hasselaren van respectievelijk twintig en 31 jaar werd de celstraf met uitstel uitgesproken, met uitzondering van de periode dat ze in voorhechtenis zaten. De Genkse moet wel effectief naar de cel voor achttien maanden en dat geldt eveneens voor de Spaanse man. Telkens komt er een boete van 6.000 euro bovenop de celstraf. Een aantal gsm's en drugs worden verbeurd verklaard. Het spilfiguur moet samen met zijn Spaanse kompaan 18.983,99 euro betalen aan Infrax. Aan een burgerlijke partij moet nog 4.580 euro betaald worden door hetzelfde duo. (BVDH)