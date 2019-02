Ambulances van Brandweerzone Zuid-West Limburg rukten vorig jaar 11.493 keer uit Toon Royackers

18 februari 2019

18u37 12 Hasselt De zeven ziekenwagens van de brandweerzone Zuid West Limburg hebben in 2018 alles samen 11.493 keer moeten uitrukken. Het aantal interventies neemt daarmee al enkele jaren lichtjes toe. De eerste fonkelnieuwe ambulance met de geel-groene ‘Battenburgpatroon’ rijdt vanaf nu trouwens ook rond in Herk-de-Stad.

De brandweerzone ‘Zuid West Limburg’ bevat de posten van Hasselt, Herk-de-Stad, Beringen, Heusden, Tessenderlo, Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren. Binnen die zone rijden zeven ziekenwagens rond voor de dringende medische oproepen. De ziekenwagen van Tongeren was vorig jaar met 1.964 oproepen het vaakst op de baan. De collega’s van Herk-de-Stad moesten 1.468 keer uitrukken en die van post Tessenderlo 1.727 keren. Vanuit Heusden staan telkens twee ziekenwagens dag en nacht paraat. Zij hadden in 2018 samen 2.857 oproepen. De twee ziekenwagens vanuit Hasselt verlieten 3.477 keer de kazerne om hulp te bieden aan mensen in nood. Alleen in Hasselt waren er vorig jaar net iets minder oproepen (-140) in vergelijking met 2017. Op andere plekken blijven de interventies nog stijgen.

Battenburgpatroon

Alle ambulances krijgen vanaf dit jaar bovendien het nieuwe ‘Battenburgpatroon’, met gele en groene blokken aan de zijkant. Dat patroon wordt al in verschillende Europese landen gebruikt. Andere brandweerposten in Limburg hebben ook al ziekenwagens in dezelfde kleuren rondrijden. Voor de brandweerzone Zuid West Limburg gaat de primeur naar de brandweerpost van Herk-de-Stad. “Het doel van de nieuwe markering is om de herkenbaarheid van ziekenwagens te verhogen," legt Kapitein Wouter Vliegen uit. “Zo ontstaat ook een duidelijk verschil tussen de ziekenwagens voor de dringende geneeskundige hulpverlening en het niet-dringend ziekenvervoer.” Die laatste ziekenwagens blijven allemaal eenvoudig wit van kleur.