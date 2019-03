Ambassadeur Verenigde Staten brengt officieel bezoek aan Hogeschool PXL en UHasselt DSS

21 maart 2019

14u32 0 Hasselt De ambassadeur van de Verenigde Staten in België Ronald J. Gidwitz brengt vrijdag een bezoek aan Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt. In mei van vorig jaar werd Gidwitz door president Trump benoemd als vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering in ons land.

Vrijdagvoormiddag wordt Gidwitz ontvangen aan UHasselt, waar hij naast een rondleiding door de gebouwen ook kennismaakt met professoren en studenten die doceerden of gestudeerd hebben in de Verenigde Staten. In de namiddag bezoekt hij Hogeschool PXL waar hij een les over het Amerikaanse entrepreneurship zal bijwonen, studenten en docenten zal ontmoeten, en een delegatie van Amerikaanse sporters zal spreken.

“Internationale betrekkingen zijn vandaag de dag cruciaal in het hoger onderwijs. Niet alleen via uitwisselingsprogramma’s voor studenten, maar ook voor docentenuitwisseling en internationale samenwerking in onderwijs en onderzoek. Met dit bezoek willen de Limburgse partners in hoger onderwijs de banden met de Verenigde Staten versterken, om de samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven in de States verder te faciliteren”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL.