Allicht donderdag acties bij Coca Cola in Hasselt Distributiecentrum in Hasselt gaat volgend jaar dicht Toon Royackers

23 januari 2019

18u21 2 Hasselt “Een ijskoude douche.” Dat is het volgens de vakbondsmensen die woensdagmiddag waren bijeengeroepen voor een bijzondere ondernemingsraad van Coca Cola in Brussel. Daar werd bekendgemaakt dat het distributiecentrum in Hasselt zal sluiten. Mogelijk wordt vanuit Borgloon de provincie Limburg met een kleinere groep werknemers bevoorraad door de frisdrankgigant.

‘You can’t beat the feeling’ (Je kan het gevoel niet verslaan) was ooit de slogan van Coca Cola. Toch voelden de werknemers in Hasselt zich woensdag nochtans erg koud verslagen. “Hasselt werd vaak geroemd als de beste vestiging van de frisdrankproducent in ons land, maar kennelijk is dat dus van geen tel bij zo een multinational”, klinkt het boos bij de vakbonden. Die waren woensdagmiddag zelf compleet verrast op de bijeengeroepen ondernemingsraad. Daar werd het voornemen bekendgemaakt om volgend jaar zowel het distributiecentrum van Hasselt als dat van het Waalse Heppignies bij Charleroi te sluiten. Alles samen staan daarmee 132 jobs op de helling.

Volgens woordvoerster Eva Lefevre van Coca Cola kan de impact in Hasselt ondanks de sluiting meevallen. “Er werken 54 collega’s in het distributiecentrum. Het grootste deel daarvan zal blijven rondrijden in Limburg en nog steeds de klanten beleveren. Dat zal dan wel gebeuren vanuit andere locatie in de provincie. Voor 26 werknemers in Hasselt moeten we samen met de sociale partners nog naar een oplossing zoeken. Mogelijk kunnen zij ook intern elders aan de slag bij het bedrijf.”

Leveren vanuit Borgloon

In Limburg sneuvelen allicht als eerste de interimjobs. Zestien mensen kunnen eventueel mee naar de andere vestigingen in bijvoorbeeld Antwerpen of Gent. “Maar wie gaat een job in Hasselt willen ruilen voor een dagelijkse filerit richting Antwerpen”, zo vrezen de vakbonden. De nieuwe plaats vanwaaruit Limburg van frisdrank zou wordne beleverd, wordt allicht Borgloon. Maar de vakbonden vermoeden dat ook die oplossing wel eens tijdelijk zou kunnen zijn. “Ik krijg heel wat boze reacties van de werknemers zelf,” zegt Nicole Houbrechts van het ABVV. “Die mensen hebben inderdaad jarenlang heel veel lof gekregen voor hun werk. Ze werden bewierookt als de beste vestiging. Tja, dan komt zo een sluiting natuurlijk heel hard aan. De aankondiging is ook gebeurd op de typische Amerikaanse manier: rechtstreeks aan de werknemers.”

Staking?

Of er morgen gestaakt gaat worden in Hasselt? “Ik kan het niet voorspellen”, aldus Nicole Houbrechts. “Maar gelet op de sfeer in het bedrijf ga ik het zeker niet uitsluiten. Is het ook niet te begrijpen dat deze mensen nu ontgoocheld en boos zijn? De directie gaat er nogal licht over. We gaan nu alleszins alles doen om een goed sociaal plan te krijgen.”