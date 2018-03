Alles klaar voor Hasselts carnaval 10 maart 2018

02u56 0 Hasselt Alles is klaar voor de internationale halfvastenstoet van Hasselt. Gisteravond werden in de loods in Tuilt de wagens nog officieel gewijd. In plaats van confetti zijn er dit jaar ook ecologische 'vuurwerkfonteinen'.

"Echt vuurwerk gaan we in de stoet natuurlijk niet gebruiken. Maar we hebben wel gekozen voor vuurwerkfonteinen, die een soort glittertjes verspreiden. Het is feestelijk en op die manier hebben we niet zoveel opkuiswerk als bij klassieke confetti", aldus schepen van feestelijkheden Gerald Corthouts. "Nieuw is dit jaar dat we ook een eigen wagen met alle ex-prinsen hebben", glundert Prins Carnaval Marc I van Hasselt. "Zelfs Prins Dré die in 1957 aan het hoofd stond van het Hasseltse carnaval heeft beloofd mee te rijden." In de loods in Tuilt werden vrijdagavond alle pronkstukken voor het eerst getoond. De Hasseltse groep de Knepkes rijdt straks bijvoorbeeld mee met een robot van acht meter hoog. "Met een lift kunnen we hem ook wat laten zakken, mocht dat nodig zijn in de Hasseltse binnenstad", laat voorzitter Jan Marechal trots weten. De carnavalsstoet van Hasselt vertrekt zondag om 14.30 uur aan het Kolonel Dussartplein, en trekt dan door de binnenstad.





(RTZ)