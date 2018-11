Al veertig tips over paardenbeul Marco Mariotti

12 november 2018

18u42 0 Hasselt Politie en parket hebben al veertig tips ontvangen in de zaak van de paardenbeul. Politiezone LRH liet een profiel opmaken van een mogelijke verdachte of getuige die cruciale informatie heeft. “Een doorbraak is er nog niet", zegt het parket.

De oproep tot getuigenissen van de politie afgelopen week heeft zijn vrucht afgeworpen. Maar liefst veertig mensen contacteerden de politie met mogelijke informatie inzake de paardenbeul. “Maar we kunnen nog niet meegeven hoeveel tips ook éffectief bijzonder waardevol zijn", zegt Pieter Strauven van het parket. “Er zijn dan ook nog geen arrestaties verricht.”

Bakkebaarden

De man die de politie nu zoekt, is 1,80 meter groot en 55 à 60 jaar oud. Hij is breed gebouwd met een gebogen houding. De man heeft donkerbruin haar, bakkebaarden, is kalend aan de kroon en heeft een volle baard onderaan de kin. Links in zijn hals is een bruine moedervlek zichtbaar en op zijn rechteronderarm heeft hij een kleine tatoeage. De man verplaatste zich met een fiets met twee draagtassen achteraan.

Iedereen die zichzelf herkent, iemand kent die aan de beschrijving voldoet of meer informatie heeft over de feiten van paardenverminking, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH).

Dat kan via het nummer 011/93.89.38 of via mail naar info@politielrh.be.

Ook de politiezones Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en kanton Borgloon zijn betrokken bij het onderzoek.