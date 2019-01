Al fietsend twee werelddelen door Hasselts gezin sinds mei onderweg van Canada naar Argentinië • Al 10.800 km op teller Toon Royackers

16u00 0 Hasselt De familie Liefsoens-Tholen houdt wel van een fietstochtje. Nog voor de kinderen geboren werden, trapten Manu Liefsoens en partner Inge Tholen zo een 32.000 kilometer bij elkaar door verschillende werelddelen. Nu de kinderen Nelle (10) en Luce (12) wat groter zijn gaan ze ook mee. Vorig jaar in mei sprong het hele gezin samen op twee tandems vanuit Vancouver in Canada. Hun doel? Noord én Zuid Amerika al fietsend doorkruisen.

Het gezin is afkomstig uit Kiewit bij Hasselt, maar woont nu wel al enkele jaren in Powell River, net ten noorden van Vancouver in Canada. “Daar groeide ons zotte idee om helemaal Amerika te doorkruisen,” legt Inge Tholen uit. “We waren al grote fietsliefhebbers voor de kinderen er waren, en we hadden besloten hen mee te nemen op grote tochten van zodra ze oud genoeg waren. Dat bleek vorig jaar het geval. We hebben de kaart er bij genomen en ons doel uitgetekend: Noord én Zuid Amerika doorkruisen. We wilden in het voorjaar van 2019 Ushuaia - helemaal in het zuiden van Argentinië - bereiken.”

Al 10.800 kilometer

Intussen heeft de familie de VS, Mexico en Midden Amerika al doorgetrapt, en staat er 10.800 kilometer op de teller. Momenteel fietsten ze langs Columbiaanse wegen in Zuid Amerika. “We hebben een tentje om in te slapen, maar eigenlijk worden we overal heel goed ontvangen,” klinkt het enthousiast aan de telefoon. “Meestal kunnen we in een goedkoop hotelletje of bij mensen thuis logeren. Zelfs de lokale kranten en nieuwszenders klampen ons aan om ons verhaal te doen. We hebben verschillende media gehaald hier. Of al die routes door bijvoorbeeld het landelijke Mexico niet levensgevaarlijk zijn? Eigenlijk niet. We hadden ook gehoord over de regio’s waar je als toerist maar beter niet kan komen. Maar net daar zijn we juist het meest gastvrij ontvangen. Oordeel dus niet te vlug over mensen en landen.”

Les volgen via YouTube

Onderweg krijgen dochters Nelle en Luce ook les. “Er is een homeschoolprogramma dat we op rustdagen en ‘s avonds na het fietsen volgen. Via YouTube-filmpjes geven leerkrachten uitleg over de leerstof. Zo lopen onze dochters geen achterstand op. Onze jongste vond de fietstocht in het begin wel een beetje saai. Maar intussen is ze helemaal mee. Ze is nu enthousiast over alle landen en culturen die we ontdekken. En als we de fietsen even aan de kant zetten, doen we zelfs trektochten. Zo komen we net terug van een vierdaagse trektocht naar de archeologische opgravingen van ‘ciudad perdida’ (de verloren stad).”

Tegenslag

Helaas gooien praktische problemen op het werk intussen wat roet in het eten. “We moeten iets sneller terug zijn in ons bedrijf in Canada dan gepland. Daarom gaan we Argentinië niet halen,” vreest Inge. “Wellicht gaan we wel over de evenaar geraken tot in Equador. Eind februari moeten we terug zijn. Al hebben we er dan een fietstocht door twee werelddelen opzitten, en is het al een onvergetelijke ervaring voor onze dochters. Het volgende fietstochtje? Neen, dat hebben we nog niet gepland. Wel hopen we door deze tocht onze kinderen te laten zien dat het niet uitmaakt van welk land je komt.”

