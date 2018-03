Al 265.000 gezinnen voor groepsaankoop groene energie 14 maart 2018

Volgens de Europese prijsvergelijker Pricewise profiteren Limburgse gezinnen onvoldoende van de vrijgemaakte energiemarkt. De belangrijkste reden zou het gebrek aan groepsaankopen zijn. De provincie organiseert nu de 100 procent groene groepsaankoop 'Limburg Stapt Over'. Meer dan 265.000 gezinnen en bedrijven namen deel aan deze groene groepsaankopen. De gemiddelde besparing was 200 euro. Bovendien werd een vermindering van 24.47 ton CO2-uitstoot gerealiseerd. "Pricewise.be wil door middel van de groepsaankoop 'Limburg Stapt Over' de burgers van de provincie Limburg ondersteunen om een flinke energiekostenbesparing in combinatie met een groener stroometiket te realiseren", aldus Hans de Kok, directeur Pricewise.be. Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog vrijblijvend tot 5 april via www.limburgstaptover.be. (BVDH)