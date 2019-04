Agressieve Hasselaar (39) moet 9.719,80 euro aan slachtoffer BVDH

Een 39-jarige man uit Hasselt moet een schadevergoeding van 9.719,80 euro betalen aan een Hasselaar (51) nadat hij hem met enkele slagen werkongeschikt maakte. De man werd bij verstek ook veroordeeld tot één jaar cel. In de zomer en het najaar van 2016 kende de 39-jarige Hasselaar duidelijk een moeilijke periode. Hij ging lopen met medicatie die een man net in de apotheek had afgehaald en deelde slagen uit aan maar liefst vier verschillende slachtoffers. In 2010 werd hij al een keer veroordeeld voor diefstal met geweld.